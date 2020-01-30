АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Компания Mercedes назвала цены на гибридные версии внедорожников GLE и GLC

Компания Mercedes назвала стоимость гибридных версий сборок внедорожников моделей GLE и GLC. Новинки можно будет купить за 4-5 млн рублей.

Гибридная модификация GLE станет предлагаться клиентам на территории Великобритании с ценником, который начинается с отметки в 61,6 тысячи фунтов стерлингов. При переводе по актуальному курсу это составит около 5 млн рублей. В состав комплектации включены диски диагональю 20 дюймов, подогрев передних кресел, базовый дисплей диагональю 12,3”, а также модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств.

За Mercedes-Benz GLC 300e при оснащении пакетом 4Matic придётся отдать около 50 тысяч британских фунтов, что составит около 4 млн рублей по текущему курсу. Начальная комплектация гибридной модификации авто включает в себя элементы дизайна AMG, колёсные диски диаметром 19”, а также спортивные кресла. При доплате можно заказать диски на 20”, кожаную обивку интерьера, панорамный люк, использование светодиодных фонарей.

Mercedes-Benz модели GLE 350de 4Matic использует гибридный двигатель, состоящий из дизельного ДВС и электрического мотора. Для конструкции GLC 300e использовался бензиновый силовой агрегат. При переходе на полностью электрический привод транспортные средства могут преодолеть расстояние до 100 км. В то же время их скорость не превысит 160 км/ч. Обе модели получили аккумуляторы ёмкостью 31,2 кВт. На профильных станциях энергозапас можно возобновить до отметки в 80% в течение 20 минут.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились шпионские фото прототипа нового Jaguar…
Татьяна Тотьмянина архивным фото почтила память умершей…
Компания Mercedes назвала цены на гибридные версии внедорожников GLE и…
Дочь Любви Толкалиной и Егора Кончаловского продемонстрировала свою…
Эксперты рассказали о странных поисках авиабилетов…
Екатерина Варнава станцевала на камеру с Евгением…
Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского…
«Моя крепость»: Регина Тодоренко призналась в любви сыну и супругу Владу…
Звезда «Дом-2» Тата Блюменкранц оценила новую девушку экс-супруга валерия…
Новый планшет от Xiaomi показали на специальном…
Диана Шурыгина ответила на вопросы поклонников о своей интимной…
Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6…
Звезды «Дом-2» Саша Артёмова и Женя Кузин задумались о втором…
Российские ученые разработали экологичную замену традиционному…
Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и…
Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов: «У нас с Балинской самый страстный…
Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается передвигаться со сломанной…
Специалисты рассказали о причине медленного старения и долгой жизни…
Виктория Богатырева заявила, что дочь не хочет общаться с Алексеем…
Врачи сообщили об очередном случае проявления синдрома Арлекина у…
Поклонники сравнили 16-летнюю Равшану Куркову с…
В Роскачестве сравнили пользу для здоровья оливкового и подсолнечного…
В словарь английского языка ввели глагол, связанный с именем Меган…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Xiaomi Poco X2 и его…
23-летняя дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит…
Езда на работу на велосипеде продлевает…
Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в…
Российской модификацией iPhone под названием Cyberphone хотят заинтересовать фанатов…
Просмотреть все новости