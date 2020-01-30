Компания Mercedes назвала цены на гибридные версии внедорожников GLE и GLC





Гибридная модификация GLE станет предлагаться клиентам на территории Великобритании с ценником, который начинается с отметки в 61,6 тысячи фунтов стерлингов. При переводе по актуальному курсу это составит около 5 млн рублей. В состав комплектации включены диски диагональю 20 дюймов, подогрев передних кресел, базовый дисплей диагональю 12,3”, а также модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств.За Mercedes-Benz GLC 300e при оснащении пакетом 4Matic придётся отдать около 50 тысяч британских фунтов, что составит около 4 млн рублей по текущему курсу. Начальная комплектация гибридной модификации авто включает в себя элементы дизайна AMG, колёсные диски диаметром 19”, а также спортивные кресла. При доплате можно заказать диски на 20”, кожаную обивку интерьера, панорамный люк, использование светодиодных фонарей.Mercedes-Benz модели GLE 350de 4Matic использует гибридный двигатель, состоящий из дизельного ДВС и электрического мотора. Для конструкции GLC 300e использовался бензиновый силовой агрегат. При переходе на полностью электрический привод транспортные средства могут преодолеть расстояние до 100 км. В то же время их скорость не превысит 160 км/ч. Обе модели получили аккумуляторы ёмкостью 31,2 кВт. На профильных станциях энергозапас можно возобновить до отметки в 80% в течение 20 минут.