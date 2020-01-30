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Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского рынка

Компания Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского рынка. В новую серию вошли 2 модели, которые отличаются цветом дисплея.
Huawei представила премиальную версию смарт-часов Watch GT 2 для российского рынка

От предыдущей модели Watch GT 2 отличаются рядом доработок. Гаджет порадует пользователей обновленным дизайном, защитным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass с ювелирно отделанными гранями, керамическим безелем, стильными циферблатами и браслетами. Покупателям доступны цветовые решения для 46-мм модели - «титановый серый» и «золотой шампань». Также в продаже имеются часы с 42-миллиметровым диаметром циферблата.

Модель отличается значительной автономностью и набором функций. Для премиальных версий дизайнеры разработали несколько удачных решений циферблатов. Можно подобрать уместный вариант для любой ситуации. Устройство работает на базе чипсета Kirin A1. Производитель заявляет, что часы не нуждаются в подзарядке на протяжении недели, а 46-мм вариант может «протянуть» без подзарядки до 14 дней.

Новые гаджеты поступят в продажу 14 февраля. Производитель установил рекомендованную розничную цену на версию с 46-мм циферблатом 19 990 рублей, а 42-мм вариант обойдется в 18 990 рублей.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:34

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