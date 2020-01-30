Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается передвигаться со сломанной лодыжкой
Кристине Орбакайте приходится передвигаться со сломанной лодыжкой при помощи специального транспортного средства. Певица рассказала, что ей удается ходить благодаря самокату, на подставку которого она ставит больную ногу, а здоровой отталкивается.
Днями ранее Кристина Орбакайте проинформировала своих фанатов о переломе лодыжки, который она получила во время подготовки к будущему концерту. По предписаниям врачей, звезде запретили передвигаться без соответствующих средств на протяжении 6 недель. Это вынудило исполнительницу перенести все февральские выступления. Недавно Орбакайте сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что ей было чрезвычайно неудобно ходить на костылях, поэтому она обратила внимание на специальный самокат.
"Нашла вот такую удобную замену. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", — призналась певица в комментариях к новому видео. Внимательные пользователи заметили, что к её транспортному средству прикреплена корзинка для мелочей, а также ручной тормоз. Стоит отметить, что подобным устройством ранее пользовалась Настя Каменских, которая пережила аналогичную травму после неудачного прыжка с парашютом в 2016 году.
Днями ранее Кристина Орбакайте проинформировала своих фанатов о переломе лодыжки, который она получила во время подготовки к будущему концерту. По предписаниям врачей, звезде запретили передвигаться без соответствующих средств на протяжении 6 недель. Это вынудило исполнительницу перенести все февральские выступления. Недавно Орбакайте сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что ей было чрезвычайно неудобно ходить на костылях, поэтому она обратила внимание на специальный самокат.
"Нашла вот такую удобную замену. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", — призналась певица в комментариях к новому видео. Внимательные пользователи заметили, что к её транспортному средству прикреплена корзинка для мелочей, а также ручной тормоз. Стоит отметить, что подобным устройством ранее пользовалась Настя Каменских, которая пережила аналогичную травму после неудачного прыжка с парашютом в 2016 году.