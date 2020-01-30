Кристина Орбакайте рассказала, как ей удается передвигаться со сломанной лодыжкой

Днями ранее Кристина Орбакайте проинформировала своих фанатов о переломе лодыжки, который она получила во время подготовки к будущему концерту. По предписаниям врачей, звезде запретили передвигаться без соответствующих средств на протяжении 6 недель. Это вынудило исполнительницу перенести все февральские выступления. Недавно Орбакайте сообщила подписчикам в соцсети Instagram, что ей было чрезвычайно неудобно ходить на костылях, поэтому она обратила внимание на специальный самокат."Нашла вот такую удобную замену. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет", — призналась певица в комментариях к новому видео. Внимательные пользователи заметили, что к её транспортному средству прикреплена корзинка для мелочей, а также ручной тормоз. Стоит отметить, что подобным устройством ранее пользовалась Настя Каменских, которая пережила аналогичную травму после неудачного прыжка с парашютом в 2016 году.