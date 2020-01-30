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Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границ на Дальнем Востоке

Распространение китайского коронавируса 2019-nCoV вынуждает российские власти на решительные меры, о чем свидетельствуют действия Михаила Мишустина. Премьер-министр России подписал распоряжение о закрытии границ на Дальнем Востоке.
Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границ на Дальнем Востоке

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что распорядился закрыть границы страны на Дальнем Востоке в связи с комплексом мер, предпринимаемых для предотвращения эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Премьер-министр также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проинформировать население Дальневосточного региона о методах профилактики инфекции. По словам политика, главе государства Владимиру Путину каждый день предоставляются доклады о тех подходах, которые кабмин считает необходимым в подобной ситуации.

Мишустин подчеркнул, что власти должны "сделать все, чтобы защитить россиян от этого заболевания". Напоминаем, что очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань, где произошла вспышка атипичной пневмонии в середине декабря 2019 года. На сегодняшний день подтверждено 7817 случаев заражения и задокументировано 170 летальных исходов. Инфекция уже распространилась на более чем 20 стран, которые используют все имеющиеся средства для карантина и ухода за больными.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:20

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