Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границ на Дальнем Востоке





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что распорядился закрыть границы страны на Дальнем Востоке в связи с комплексом мер, предпринимаемых для предотвращения эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Премьер-министр также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проинформировать население Дальневосточного региона о методах профилактики инфекции. По словам политика, главе государства Владимиру Путину каждый день предоставляются доклады о тех подходах, которые кабмин считает необходимым в подобной ситуации.Мишустин подчеркнул, что власти должны "сделать все, чтобы защитить россиян от этого заболевания". Напоминаем, что очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань, где произошла вспышка атипичной пневмонии в середине декабря 2019 года. На сегодняшний день подтверждено 7817 случаев заражения и задокументировано 170 летальных исходов. Инфекция уже распространилась на более чем 20 стран, которые используют все имеющиеся средства для карантина и ухода за больными.