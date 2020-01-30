Новый планшет от Xiaomi показали на специальном рендере
Новый планшет от компании Xiaomi был показан на специальном рендере. Последняя разработка бренда в соответствующем сегменте получила название Mi Pad 4 и была создана в 2018-м, однако теперь появилась информация о подготовке компании к созданию очередного продукта.
Интернет-информатор с ником Digital Chat Station рассказал об отсутствии в планах производителя Xiaomi выпуска нового планшета в 2020 году. При этом в китайской соцсети Weibo разместили рендеры планшета, который описан как модель Mi Tab 5. Устройство получило дисплей с незначительными по размеру рамками. На изображении не видна фронтальная камера, но имеется двойной модуль базового датчика, совмещенный со вспышкой.
Последняя разработка китайского бренда - Mi Pad 4 – создавалась ещё в 2018-м и не была обновлена до оболочки MIUI 11. Компания Xiaomi не считает данное направление экономически привлекательным. Сообщений о возможном выпуске нового планшета со стороны самого производителя пока нет.
Интернет-информатор с ником Digital Chat Station рассказал об отсутствии в планах производителя Xiaomi выпуска нового планшета в 2020 году. При этом в китайской соцсети Weibo разместили рендеры планшета, который описан как модель Mi Tab 5. Устройство получило дисплей с незначительными по размеру рамками. На изображении не видна фронтальная камера, но имеется двойной модуль базового датчика, совмещенный со вспышкой.
Последняя разработка китайского бренда - Mi Pad 4 – создавалась ещё в 2018-м и не была обновлена до оболочки MIUI 11. Компания Xiaomi не считает данное направление экономически привлекательным. Сообщений о возможном выпуске нового планшета со стороны самого производителя пока нет.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:22