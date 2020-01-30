Российские ученые разработали экологичную замену традиционному пластику





Ученые осуществили исследования, которые показывали изменения структуры полиэтилена. По их результатам, они смогли получить эффект биоразложения. В то же время эксперты сохранили цену и характеристики, присущие традиционному пластику. По словам экспертов, добавление к полиэтилену измельченной древесины или крахмала создает условия, благоприятные для размножения микроорганизмов, способствующих разложению пластика. Исследователи поделились, что созданный ими материал прошел проверку в грунте, показал свою эффективность и не имеет аналогов по всему миру. Ученые планируют продолжить изучение влияния внешней среды на механизмы распада, а также воздействие органических веществ на характеристики пластика. Дополнительные исследования дадут возможность подготовить новую технологию для выхода на рынок.Ученые отметили, что в данное время биоразлагаемые полимеры применяются лишь в медицине и биологии. Большинство вырабатываемого в мире пластика не разлагается и много лет хранится в окружающей природной среде.