Виктория Богатырева заявила, что дочь не хочет общаться с Алексеем Макаровым





В 2010 году у актёров родилась дочь. Спустя некоторое время пара рассталась. Виктория Богатырева утверждает, что ничего плохого про отца не рассказывает Варе Макаровой и считает её достаточно взрослой для самостоятельного принятия некоторых решений. Дочь актрисы решила, что не хочет больше видеть отца после того, как Алексей Макаров пообещал отвести её на море и пропал из жизни ребёнка.Виктория Богатырева также подметила, что после исчезновения актера он через некоторое время все-таки появился и поинтересовался жизнью Вари Макаровой и экс-супруги, после чего снова пропал. Актриса устала от такого отношения к дочери со стороны её отца. Богатырева уточнила, что знакома с Макаровым больше 10 лет, а их отношения напоминают ей детские качели.