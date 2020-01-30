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Виктория Богатырева заявила, что дочь не хочет общаться с Алексеем Макаровым

Известная актриса Виктория Богатырева заявила в программе «Судьба человека», что дочь не хочет общаться со своим отцом Алексеем Макаровым. Звезда утверждает, что актер исчез из жизни Вари Макаровой, не сдержав обещаний.

В 2010 году у актёров родилась дочь. Спустя некоторое время пара рассталась. Виктория Богатырева утверждает, что ничего плохого про отца не рассказывает Варе Макаровой и считает её достаточно взрослой для самостоятельного принятия некоторых решений. Дочь актрисы решила, что не хочет больше видеть отца после того, как Алексей Макаров пообещал отвести её на море и пропал из жизни ребёнка.

Виктория Богатырева также подметила, что после исчезновения актера он через некоторое время все-таки появился и поинтересовался жизнью Вари Макаровой и экс-супруги, после чего снова пропал. Актриса устала от такого отношения к дочери со стороны её отца. Богатырева уточнила, что знакома с Макаровым больше 10 лет, а их отношения напоминают ей детские качели.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 14:36

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