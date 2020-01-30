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Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6 февраля

Китайский производитель Realme уже разослал приглашения на пресс-конференцию, главной темой которой станет премьера смартфона Realme C3. Официальное мероприятие запланировано на 6 февраля.
Официальная премьера смартфона Realme C3 состоится 6 февраля

Индийский сайт розничной торговли Flipkart обнародовал технические характеристики гаджета. Смартфон Realme C3 называют приемником модели Realme C2. Китайский производитель говорит о том, что это будет игровой гаджет с большим экраном на 6,5 дюймов, а также с солидной емкостью аккумулятора – 5000 мАч. По словам разработчика, с одним зарядом можно говорить 439 часов или 20,8 часов смотреть видеохостинг YouTube.

Realme C3 построили на платформе MediaTek. Смартфон получил 3/4 гигабайта основной памяти и 32/64 гигабайта встроенной. Гаджет сможет похвастаться двойной камерой, главный датчик которой равен 12 мегапикселям. Основным конкурентом Realme C3 станет ожидаемый смартфон Redmi 9A, который также вскоре должны официально представить. Стоимость новинки от китайской компании Realme пока неизвестна.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:10

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