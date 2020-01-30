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Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в Instagram

Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в Instagram. В комментарии к новой публикации она поделилась своими мыслями об отдыхе.
Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в Instagram

Певица обладает прекрасными формами и не прочь их продемонстрировать на своей странице. На этот раз она удивила поклонников своим фото в белом купальнике. Снимок был сделан на пляже. На тело исполнительницы падет тень, что придает фотографии некую художественность. Ракурс выбран очень удачно – подчеркнуты все достоинства фигуры звезды.

В комментарии Настя Каменских рассказала, что предпочитает делать паузы в напряженном графике, чтобы привести мысли в порядок и побыть наедине. Это помогает ей собраться с силами и поставить цели на будущее.

Поклонники активно отреагировали на публикацию. Некоторые поинтересовались, зачем в одиночестве носить такое откровенное бикини. Многие высоко оценили прекрасные формы артистки. Один из фолловеров предложил выложить фото рэпера Потапа в пляжном костюме для разнообразия.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:25

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