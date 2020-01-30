Настя Каменских похвасталась откровенным фото на своей странице в Instagram

Певица обладает прекрасными формами и не прочь их продемонстрировать на своей странице. На этот раз она удивила поклонников своим фото в белом купальнике. Снимок был сделан на пляже. На тело исполнительницы падет тень, что придает фотографии некую художественность. Ракурс выбран очень удачно – подчеркнуты все достоинства фигуры звезды.В комментарии Настя Каменских рассказала, что предпочитает делать паузы в напряженном графике, чтобы привести мысли в порядок и побыть наедине. Это помогает ей собраться с силами и поставить цели на будущее.Поклонники активно отреагировали на публикацию. Некоторые поинтересовались, зачем в одиночестве носить такое откровенное бикини. Многие высоко оценили прекрасные формы артистки. Один из фолловеров предложил выложить фото рэпера Потапа в пляжном костюме для разнообразия.