Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и AMD





Стало известно о появлении моделей KaiXian KX-6780A и KX-U6880A. Эти процессоры позиционируются в качестве специального решения для энтузиастов DIY. В данном случае речь идёт о лицах, которые желают собрать ПК самостоятельно. Модель KaiXian KX-6780A обладает 8 расчетными ядрами типа LuJiaZui, созданные специалистами Zhaoxin. Они могут работать с использованием инструкций AVX и SSE 4.2. Помимо этого имеется виртуализация и технологии обеспечения шифрования данных.Тактовая частота ядер не раскрывается, но в соответствии с данными, составленными сервисом CPU-Z, она может достигать отметки в 2,7 ГГц. Выпускается чип в соответствии с техпроцессом 16 нм на производственной площадке фирмы TSMC. Для десктопных процессоров вида KaiXian KX-6000, которые были впервые выпущены в 2018-м, согласно сообщениям компании-производителя, характерна мощность на уровне 4-ядерного Intel Core i5 из линейки 7-го поколения. Не исключается, что новые KX-U6880A и KX-U6780A отличаются более высоким показателем производительности, но пока информация остаётся скрытой.Чип KX-6780A получил корпус BGA, а распространяться станет в виде впаянной в материнскую плату части. Последняя выпущена китайской компанией Xinyingjie под наименованием C1888. Материнская плата получила порт PCIe 3.0 x16, SO-DIMM для размещения ОЗУ стандарта DDR4, а также M.2 и другие.