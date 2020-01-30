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Российской модификацией iPhone под названием Cyberphone хотят заинтересовать фанатов Tesla

Футуристические дизайны становятся все более распространенными благодаря усилиям китайских компаний и концептам от Tesla. Российская фирма Caviar хочет заинтересовать фанатов бренда Илона Маска новой модификацией iPhone 11 под названием Cyberphone.

Apple и Tesla делают одни из самых востребованных и инновационных продуктов на сегодняшний день, поэтому компания-производитель аксессуаров класса "люкс" Caviar из России решила объединить сильные стороны брендов в последней модификации iPhone 11 Pro - Cyberphone. Этот девайс обладает гибридным дизайном, вдохновленным электропикапом Cybertruck от Tesla с новейшим флагманом от "яблочной" фирмы. Стоит отметить, что Caviar стала известной благодаря разработке диковинных версий последних iPhone, вроде модели с золотыми и бриллиантовыми украшениями стоимостью 100 тысяч долларов США.

По сути, новый Cyberphone "прячется" внутри титанового корпуса, который защищает его со всех сторон. На передней панели находится противоударное покрытие для экрана, которое складывается надвое и подпирает телефон для вертикального положения. Хотя подобный материал не особо практичен, он, вероятно, предотвращает большинство повреждений дисплея. Необычным оказалось и промо-видео Caviar, которое высмеивает Cybertruck, показывая кадры с презентации автомобиля и провалившейся проверки на прочность. Cyberphone с 64 ГБ встроенной памяти можно купить за 5256 долларов, а сама партия реализуется в 99 экземплярах.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:20

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