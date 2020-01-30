Анастасия Волочкова показала обложки изданий со своими фотографиями

Ажиотаж вокруг персоны Анастасии Волочковой начался после ее дня рождения, который отмечали на протяжении семи дней. Артистка организовала настоящую пресс-конференцию, на которую были приглашены многие представители СМИ. Журналистов было даже больше, чем приглашенных родных и друзей балерины. Именинница была ослеплена вспышками камер фотографов и с удовольствием рассказывала о своей предстоящей свадьбе. Возлюбленного Анастасии Волочковой до сих пор никто не видел. По словам танцовщицы, у нее будет шесть свадебных платьев и корона. Планируется, что торжество будет проходить в двух странах.В Instagram 44-летняя артистка показала обложки изданий и написала, что пресса «разлетается как горячие пирожки». По словам Анастасии Волочковой, она живет «в гармонии и счастье».