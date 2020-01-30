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Специалисты рассказали о причине медленного старения и долгой жизни японцев

Ученые считают, что причиной медленного старения японцев является их способ жизни. Одним из главных факторов считается рацион жителей Японии.

Ученые предполагают, что правильное питание и активный способ жизни позволяет японцам медленно стареть и хорошо выглядеть. Согласно материалу «Рамблера», в среднем граждане Японии живут до 80 и больше лет, многие даже отмечают свое 100-летие. При этом, в столь большом возрасте люди очень активные и бодрые. Ученые думают, что есть несколько причин, благодаря которым японцы долго живут. Главным блюдом, которое употребляют в пищу, является рис. Его готовят без различных солей и масел и едят с овощами или морепродуктами. Такие блюда очень полезные, в их составе есть белки, жиры и другие полезные вещества. Сладости в этой стране не очень популярные, но присутствуют некоторые с низким количеством калорий. Распространенным напитком считается зелёный чай, который содержит полезные витамины и не только.

Японцы соблюдают активный способ жизни и предпочитают часто ходить пешком. Даже пенсионеры зачастую начинают свое утро с зарядки или же различных упражнений на чистом воздухе. Люди старше 25 лет также имеют право посещать учебные заведения, где могут проходить курсы с образовательными системами.

Медицина в Японии остается на наивысшем уровне. Медики используют самые последние технологии и новое оборудование, которое способствует быстрому лечению различных заболеваний у людей. Благодаря хорошей медицине японцы не занимаются самолечением, в результате чего не ухудшают свое здоровье.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 14:43

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