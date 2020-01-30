В Сети опубликовали первые "живые" фото Xiaomi Poco X2 и его характеристики
Xiaomi Poco X2 может стать одним из самых бюджетных смартфонов с частотой обновления экрана в 120 Гц. Об этом говорят первые "живые" фото и характеристики девайса, недавно опубликованные в Сети.
В новом смартфоне Poco X2 будет установлен дисплей RealityFlow с частотой 120 Гц, а недавние утечки информации указывают на то, что он представляет собой перелицованный Redmi K30 для индийского рынка. Просочившиеся изображения не только подтверждают сходство в дизайне, но и наличие двойной прорези на фронтальной камере. Официальный выпуск Poco X2 намечен на 4 февраля. Эта модель станет первым смартфоном компании после того, как она недавно отделилась от Xiaomi и стала независимой.
Что касается других технических характеристик, то новинку оснастят 6,67-дюймовой ЖК-панелью FHD +, чья работа будет обеспечиваться чипсетом Snapdragon 730G SoC. В наличии также присутствует сенсор Sony IMX686 на 64 Мп. Источник также указывает на модуль с двумя камерами, а не четырьмя, как в Redmi K30. В списке еще упоминается порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В комплект поставки Poco X2 наконец входит мощное зарядное устройство на 27 Вт. Предварительная стоимость стандартной комплектации составляет 405 долларов США.
В новом смартфоне Poco X2 будет установлен дисплей RealityFlow с частотой 120 Гц, а недавние утечки информации указывают на то, что он представляет собой перелицованный Redmi K30 для индийского рынка. Просочившиеся изображения не только подтверждают сходство в дизайне, но и наличие двойной прорези на фронтальной камере. Официальный выпуск Poco X2 намечен на 4 февраля. Эта модель станет первым смартфоном компании после того, как она недавно отделилась от Xiaomi и стала независимой.
Что касается других технических характеристик, то новинку оснастят 6,67-дюймовой ЖК-панелью FHD +, чья работа будет обеспечиваться чипсетом Snapdragon 730G SoC. В наличии также присутствует сенсор Sony IMX686 на 64 Мп. Источник также указывает на модуль с двумя камерами, а не четырьмя, как в Redmi K30. В списке еще упоминается порт USB-C, разъем для наушников 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. В комплект поставки Poco X2 наконец входит мощное зарядное устройство на 27 Вт. Предварительная стоимость стандартной комплектации составляет 405 долларов США.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:50