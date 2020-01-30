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Сергей Зверев подумывает уйти из шоу-бизнеса и заняться политикой

Сергей Зверев готовится к уходу из шоу-бизнеса в политику. Стилист сделал достаточно неожиданное заявление во время предпоказа документальной ленты «Без Байкала?», созданной в качестве призыва защитить водоём.

Сергей Зверев в последнее время выступает с позиций общественного активиста и защитника природных ресурсов. Он иногда проводит экологические акции поблизости от озера Байкал, участвовал в чистке берега крупного водоёма. Также стилист был замечен во время одиночного пикета поблизости от Кремля. Блогер Эрдэм Гомбоев считает, что Звереву нужно дать медаль по факту заслуг перед Бурятией.

Во время общения с журналистами у стилиста поинтересовались отношением к потере популярности. На это Зверев ответил, что более редкое появление на ТВ ещё не говорит о снижении рейтинга интереса к его персоне.

«Считаю, тут сделал куда более значительные вещи. Быть здесь важнее, чем исполнять нелепую роль на экране», — отметил стилист.

Сергей Зверев отмечает высокое увлечение общественной деятельностью и теперь готов отправиться в политику, однако исключительно при поддержке народа. Стилист за последнее время стал чувствовать себя заметно лучше в роли активиста. Зверев во время разговора с журналистами КП рассказал о том, что уже отыграл собственную роль в сегменте шоу-бизнеса и теперь видит себя на позиции защитника природы. При этом добавил существование неких нюансов, которые нуждаются в дополнительном обдумывании.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:05

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