Врачи сообщили об очередном случае проявления синдрома Арлекина у новорожденного





Нидерландские медики отметили, что проявление данного явления длилось недолго, всего несколько минут, и не влекло за собой нарушение каких-либо функций организма. Специалисты предположили, что синдром Арлекина мог быть вызван побочными действиями лекарственных средств, которые применялись во время лечения.Ребенок, случай которого описан врачами, родился раньше срока с некоторыми проблемами со здоровьем. Присутствовала аномалия Эбштейна, которая проявлялась в неправильном развитии сердца, и отмечалась недоразвитость легких. На третий день жизни на правой половине тела ребенка образовалась эритема, а другая осталась бледной. Физиологические параметры не изменились. Врачи считают, что неравномерная окраска кожи могла возникнуть из-за несовершенства симпатической нервной системы. Ответ на стресс-реакцию одной половины тела считается нормальным, тогда как вторая часть несколько «отстает».Данный случай проявления синдрома Арлекина нельзя однозначно отнести к последствиям приема определенной группы лекарственных препаратов. Медики не могут в настоящий момент объяснить причину возникновения данного явления.