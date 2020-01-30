Ученые признали воду на Марсе пригодной для жизни





В данное время Марс является сухим, однако миллиарды лет назад климат на нем существенно отличался. Согласно проведенным исследованием, ученым удалось установить, что на планете существовали водоемы и водохранилища, в которых была проточная вода. Эксперты полагают, что они намного больше подходили для обеспечения жизни, нежели об этом было известно ранее. Для представления климата на Марсе и его населения ученые воспроизвели состав его воды. Проанализировав осадки со дна кратера Гейл, являющегося котлованом диаметром 154 километра, эксперты пришли к выводу, что он был заполнен водой, кислотность которой идентична таковой в океанах Земли. Этот факт подтверждается наличием хлорида натрия и умеренной солености марсианской воды.По словам исследователей, в водоемах Марса могли развиваться живые организмы, а свои водные ресурсы планета потеряла вследствие катастрофы. Ученые выдвинули несколько теорий о причинах этого события.