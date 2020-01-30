Новейшие пистолеты "Удав" оснастят патронами повышенной мощности
Новейшие самозарядные пистолеты "Удав" в скором времени поступят на вооружение формирований Минобороны РФ. Это перспективное оружие является универсальным для любого вида войск, которое также оснастят патронами повышенной мощности.
Предназначенный для замены классического пистолета Макарова, комплекс "Удав" с курковым ударно-спусковым механизмом будут выпускать под патрон повышенной мощности. Подобную информацию предоставил военный эксперт Михаил Дегтярев российскому изданию "Политэксперт". Имеется ввиду боеприпас 9х21 миллиметр, который является специальной разработкой экспертов ЦНИИточмаш, занимавшихся его проектированием и тестированием на протяжении трех лет.
Стоит отметить, что "Удав" также будет поставляться с особенностями конструкции, позволяющими использовать глушитель и альтернативные пули. Всего к 2020 году планируется подготовить около 50 подобных комплектов для нужд оборонного ведомства. После определенного времени эксплуатации речь может пойти о поголовном вооружении. Известно, что 9-миллиметровый пистолет показал идеальные результаты во время тестовых стрельбищ еще весной 2019 года. Сами испытания проводились при температурах от -50 до 70 градусов, что делает его универсальным для большинства военнослужащих.
Предназначенный для замены классического пистолета Макарова, комплекс "Удав" с курковым ударно-спусковым механизмом будут выпускать под патрон повышенной мощности. Подобную информацию предоставил военный эксперт Михаил Дегтярев российскому изданию "Политэксперт". Имеется ввиду боеприпас 9х21 миллиметр, который является специальной разработкой экспертов ЦНИИточмаш, занимавшихся его проектированием и тестированием на протяжении трех лет.
Стоит отметить, что "Удав" также будет поставляться с особенностями конструкции, позволяющими использовать глушитель и альтернативные пули. Всего к 2020 году планируется подготовить около 50 подобных комплектов для нужд оборонного ведомства. После определенного времени эксплуатации речь может пойти о поголовном вооружении. Известно, что 9-миллиметровый пистолет показал идеальные результаты во время тестовых стрельбищ еще весной 2019 года. Сами испытания проводились при температурах от -50 до 70 градусов, что делает его универсальным для большинства военнослужащих.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00