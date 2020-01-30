АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Новейшие пистолеты "Удав" оснастят патронами повышенной мощности

Новейшие самозарядные пистолеты "Удав" в скором времени поступят на вооружение формирований Минобороны РФ. Это перспективное оружие является универсальным для любого вида войск, которое также оснастят патронами повышенной мощности.

Предназначенный для замены классического пистолета Макарова, комплекс "Удав" с курковым ударно-спусковым механизмом будут выпускать под патрон повышенной мощности. Подобную информацию предоставил военный эксперт Михаил Дегтярев российскому изданию "Политэксперт". Имеется ввиду боеприпас 9х21 миллиметр, который является специальной разработкой экспертов ЦНИИточмаш, занимавшихся его проектированием и тестированием на протяжении трех лет.

Стоит отметить, что "Удав" также будет поставляться с особенностями конструкции, позволяющими использовать глушитель и альтернативные пули. Всего к 2020 году планируется подготовить около 50 подобных комплектов для нужд оборонного ведомства. После определенного времени эксплуатации речь может пойти о поголовном вооружении. Известно, что 9-миллиметровый пистолет показал идеальные результаты во время тестовых стрельбищ еще весной 2019 года. Сами испытания проводились при температурах от -50 до 70 градусов, что делает его универсальным для большинства военнослужащих.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Волочкова показала обложки изданий со своими…
Ученые признали воду на Марсе пригодной для…
Сергей Зверев подумывает уйти из шоу-бизнеса и заняться…
Новейшие пистолеты "Удав" оснастят патронами повышенной…
Названы полезные свойства…
Рианна поменяла арабского миллиардера на рэпера A$AP…
Показаны самые подробные фото поверхности…
Любовь Успенская назвала состояние здоровья дочери Татьяны Плаксиной…
Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone…
Садальский раскритиковал патриарха Кирилла за отсутствие на похоронах…
Британские психологи назвали возраст, когда человек себя ощущает наиболее…
Актеры Лейтон Мистер и Адам Броди ждут второго…
Эксперты рассказали подробности о потопившей корабль «Вильгельм Густлофф»…
Елена Проклова считает, что юмор Евгения Петросяна «развращает»…
Назвали авто-дебютанты в РФ по итогам 2019…
В Минфине и Центробанке обсуждаются планы по увеличению размера…
Во время съемок «Последнего героя» чуть не погиб автоблогер Эрик…
В «Instagram» и в жизни: Как выглядят участницы проекта «Дом-2» без…
Американские субмарины оснастили новыми маломощными ядерными…
Мадонна возобновила свое мировое турне после отмены некоторых…
Оболочка MIUI 11 подтвердила подготовку Xiaomi к выпуску флагмана Mi 10…
Александр Петров в свой день рождения собрал 151 тысячу рублей на…
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
Певица Нюша ради сохранения душевного спокойствия решилась на изменение своей…
Кардиолог назвал продукты, которые ухудшают здоровье…
"Запах алкоголя исходит от матери на всю улицу": Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении…
Экс-участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в Периметр вернутся Надежда Ермакова и Степан…
«Все друзья удивились»: Парень с Затулинки Давид Манукян женится на ведущей «Дом-2» Ольге…
Просмотреть все новости