Поклонники сравнили 16-летнюю Равшану Куркову с Маугли

Как написала Равшана Куркова, у многих с годами губы увеличиваются, а у нее, наоборот, уменьшились. На старом фото актриса запечатлена с пухлыми губами и без косметики. 39-летняя звезда порадовалась, что с того времени у нее отросли брови, так как в 16 лет это были тонкие «ниточки».Некоторым фолловерам показалось, что Равшана Куркова в юности была похожа на «африканскую девочку». Сама актриса пошутила и ответила комментатору, что больше напоминает себе «индийского мальчика». Но большинство подписчиков знаменитости сошлись на том, что она практически не изменилась. Внешность артистки назвали «интересной» и написали, что она всегда была и остается «элегантной барышней».Равшана Куркова часто делится со своими фолловерами секретами красоты. Она считает, что главное – правильно питаться и регулярно посещать тренировки. Особенно это важно девушкам, которым за 30. Как подчеркнула актриса, «надо заботиться о том теле, которое есть, так как запасного никто не выдаст».