Рианна поменяла арабского миллиардера на рэпера A$AP Rocky
Певица Рианна разорвала отношения с арабским миллиардером и теперь была замечена в компании рэпера. Недавно уроженка Барбадоса посетила Нью-Йорк вместе с коллегой по сцене под псевдонимом A$AP Rocky.
«У них в отношениях всё крайне просто. Она не задумывается о возможном общем будущем с Роки. Она сейчас стала одинокой девушкой, поэтому теперь просто развлекается», – сообщают источники из окружения Рианны.
По мнению зарубежных журналистов, певица и рэпер двигались вместе в направлении отеля. В соответствии с данными источника, молодые люди на сегодня не готовы перевести свои отношения в плоскость официальной связи и говорить о ней перед широкой публикой. Знакомство Рианны и рэпера состоялось достаточно давно. При этом в 2013-м артистка стала участницей клипа от A$AP Rocky на композицию «Fashion Killa». Ранее певица Робин Рианна Фенти поддерживала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем. Проблемы в отношениях появились спустя 3 месяца романтической связи.
«У них в отношениях всё крайне просто. Она не задумывается о возможном общем будущем с Роки. Она сейчас стала одинокой девушкой, поэтому теперь просто развлекается», – сообщают источники из окружения Рианны.
По мнению зарубежных журналистов, певица и рэпер двигались вместе в направлении отеля. В соответствии с данными источника, молодые люди на сегодня не готовы перевести свои отношения в плоскость официальной связи и говорить о ней перед широкой публикой. Знакомство Рианны и рэпера состоялось достаточно давно. При этом в 2013-м артистка стала участницей клипа от A$AP Rocky на композицию «Fashion Killa». Ранее певица Робин Рианна Фенти поддерживала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем. Проблемы в отношениях появились спустя 3 месяца романтической связи.