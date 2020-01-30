Рианна поменяла арабского миллиардера на рэпера A$AP Rocky

, – сообщают источники из окружения Рианны.По мнению зарубежных журналистов, певица и рэпер двигались вместе в направлении отеля. В соответствии с данными источника, молодые люди на сегодня не готовы перевести свои отношения в плоскость официальной связи и говорить о ней перед широкой публикой. Знакомство Рианны и рэпера состоялось достаточно давно. При этом в 2013-м артистка стала участницей клипа от A$AP Rocky на композицию «Fashion Killa». Ранее певица Робин Рианна Фенти поддерживала отношения с миллиардером Хассаном Джамилем. Проблемы в отношениях появились спустя 3 месяца романтической связи.