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Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9

Источники в Китае, которые связаны с цепочкой поставок, сообщили о старте тестового производства ожидаемого смартфона iPhone 9. Новая разработка корпорации Apple известна также под названием iPhone SE 2.
Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9

Согласно планам компании, массовый выпуск запустят в середине следующего месяца. Презентация новинки состоится в марте, после чего начнутся продажи iPhone 9. Гаджет получит некоторые характеристики предшественника iPhone 8. Разработчики оставили форм-фактор - 4,7-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев под названием Touch ID. iPhone SE 2 сможет похвастаться обновленной платформой A13, на которой построен iPhone 11. Благодаря новой SoC увеличится время автономной работы нового смартфона. iPhone 9 получит 3 гигабайта оперативной памяти.

Стоимость гаджета младшей конфигурации порадует пользователей, так как будет максимально доступной. Ценник, предположительно, будет на уровне 399 долларов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 12:32

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