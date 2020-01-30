Apple начала тестовое производство ожидаемого iPhone 9





Согласно планам компании, массовый выпуск запустят в середине следующего месяца. Презентация новинки состоится в марте, после чего начнутся продажи iPhone 9. Гаджет получит некоторые характеристики предшественника iPhone 8. Разработчики оставили форм-фактор - 4,7-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев под названием Touch ID. iPhone SE 2 сможет похвастаться обновленной платформой A13, на которой построен iPhone 11. Благодаря новой SoC увеличится время автономной работы нового смартфона. iPhone 9 получит 3 гигабайта оперативной памяти.Стоимость гаджета младшей конфигурации порадует пользователей, так как будет максимально доступной. Ценник, предположительно, будет на уровне 399 долларов.