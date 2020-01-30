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Названы полезные свойства мандарина

Названы полезные свойства мандарина. Египетский врач Ахмед Сабри особенно подчеркнул антисептические свойства этого фрукта и упомянул о том, что этот цитрусовый является отличным средством для похудения.

Мандарины содержат в себе множество полезных веществ. В них много кислот, витаминов А, D, К, минералов, таких как калий, магний, железо, фосфор, натрий и кальций. Эти фрукты могут похвастаться наличием в составе фитоницидов, которые известны как природные антисептики. Пектин также является одним из составляющих мандарина, этот элемент улучшает пищеварение. Данное свойство пригодится тем, кто тщательно следит за фигурой. Египетский медик Ахмед Сабри рекомендует включить этот плод в рацион тем людям, которые стремятся улучшить свои формы. Мандарины замедляют поступление сахара в кровь, что будет особенно полезно диабетикам. Большая концентрация витамина С станет отличной профилактикой простудных заболеваний. Аскорбиновая кислота также включена в процесс образования коллагена, который препятствует процессам старения. Пойдет на пользу этот фрукт тем, кто часто сидит за компьютером, поскольку мандарин улучшает кровообращение в области глазниц, что позитивно влияет на зрение.

Медики предупреждают, что цитрусовые часто провоцируют возникновение пищевой непереносимости. Специалисты рекомендуют с осторожностью давать этот продукт детям и стараться не есть больше трех-четырех штук в день.

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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:55

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