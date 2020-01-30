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Показаны самые подробные фото поверхности Солнца

Астрономы показали наиболее детальные фото поверхности Солнца. Они были получены благодаря телескопу DKIST, размещенному на Гавайях.
Показаны самые подробные фото поверхности Солнца

На снимке можно заметить, что поверхность Солнца имеет структуру группы клеток. Один такой сегмент поверхности звезды по своим размерам сопоставим со штатом Техас. Заметные на фото гранулы в действительности представляют собой пики конвекционных ячеек в составе звёздной плазмы. Они стали местом, в котором раскаленный газ после ионизации вначале поднимается в направлении центральной зоны, а после смещается в сторону краёв и падает. Диаметр подобных сегментов плазменной поверхности оценивается в 1,6 тысячу км.

Повышенный интерес со стороны астрономов вызывает структура магнитных полей, которые позволят добиться существования сильных солнечных бурь и могут вызывать всплески, приводящие к нарушению работы орбитальных спутников связи поблизости от Земли либо навредить линиям электропередачи непосредственно на поверхности планеты. Многие ученые надеются, что сбор новых сведений относительно ситуации на поверхности звезды поможет улучшить понимание соответствующих процессов и повысить результативность предсказаний вспышек. Специалисты намереваются определить причины, стоящие за более высокой температурой солнечной короны в сравнении с поверхностью звезды.

«Для разгадывания величайших загадок Солнца нам потребуется не просто ясно оценить минимальные структуры с расстояния в 150 млн км, но также достаточно точно подойти к замерам силы и вектора магнитных полей поблизости от поверхности звезды. Высокое значение играют распространённость поля в условиях раскаленной до 1 млн градусов короны»
, – сообщает Франс Кордова, глава научного Нацфонда США.

В течение следующих нескольких месяцев общая мощность телескопа станет значительно выше благодаря использованию дополнительного набора приборов. К их числу относится криогенный спектрополяриметр CryoNIRSP, нацеленный на контроль параметров магнитного поля за границей заметного солнечного диска.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:43

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