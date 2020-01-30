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Любовь Успенская назвала состояние здоровья дочери Татьяны Плаксиной "неадекватным"

Известная российская певица Любовь Успенская сообщила о самочувствии дочери после аварии. По словам звезды, Татьяна Плаксина находится в «неадекватном» состоянии.

Недавно Любовь Успенская в интервью поделилась подробностями о здоровье своей дочери. Певица сообщила, что у Плаксиной сильно ухудшилось душевное и психическое состояние. Причиной является авария, в которую попала дочь российской исполнительницы осенью 2018 года. Певица заявила, что всяческими способами питалась помочь восстановить организм Татьяны Плаксиной. Она лечилась в трех клиниках, мать пробовала лишить её общества, но эти попытки не принесли никакого результата.

Любовь Успенская официально просила людей не ухудшать состояние здоровья её дочери. Татьяна Плаксина остро реагирует на различные сплетни и разговоры о себе. Звезда сообщила, что состояние её дочери «неадекватное», но она старается всеми способами улучшить его. Также, Успенская отметила свою любовь и заботу к наследнице.

Ранее было известно, что Татьяна Плаксина пережила четыре операции после аварии в 2018 году. Дочь знаменитой певицы упала с велосипеда в Коста-Рике, когда совершала прогулку.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 12:37

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