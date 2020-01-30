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В «Instagram» и в жизни: Как выглядят участницы проекта «Дом-2» без фотошопа

За участниками скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» следят тысячи людей. Однако многие заметили, что звезды телестройки в реальной жизни отличаются от тех, которые появляются в Instagram.
В «Instagram» и в жизни: Как выглядят участницы проекта «Дом-2» без фотошопа

Практически всегда безупречно выглядит на семейных снимках Ольга Рапунцель. Она не жалеет ни сил, ни времени, чтобы сделать свое лицо на фотографиях просто идеальным. Иногда ее снимки, которые появляются в Сети, напоминают кукол.

Не пренебрегает использованием фоторедакторов и Марина Африкантова. Зачастую девушка применяет различные бьюти-приемы, среди которых яркая помада и румяна. Пользователи Сети отмечают, что в жизни Марина кардинально отличается от той, которая предстает на снимках в Instagram.

Восхищение вызывают и фотографии Анастасии Стецевят. Звезда «Дом-2» в полной мере овладела фотошопом, потому все ее недостатки оказались за кадром.

Умело пользуется платным фоторедактором, который можно скачать на телефон, и Яна Шафеева. Так, в жизни у участницы проекта «Дом-2» видны объемные щеки, а на снимках в сети на ее лице показаны ярко-выраженные скулы.

Тщательно работает над фотографиями и Юлия Щеглова. Чтобы у нее был более вытянутый овал лица и острый нос девушке приходится постараться.

Усиливает акценты с помощью макияжа и Розалия Райсон. Она обычно делает тон своей кожи немного свежее, а губы в разы больше.

А вот Милена Безбородова в обычной жизни предпочитает более естественные образы, в то время как на снимках она предстает во всей красе и чаще всего с ярко накрашенными губами.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:50

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