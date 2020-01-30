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Садальский раскритиковал патриарха Кирилла за отсутствие на похоронах Чаплина

Станислав Садальский разместил в Instagram снимок Всеволода Чаплина и раскритиковал патриарха Кирилла за отсутствие на похоронах. На фото показаны оба священнослужителя.
Садальский раскритиковал патриарха Кирилла за отсутствие на похоронах Чаплина

Дополнением к коллажу стала церемония прощания с Чаплиным. Садальский отметил, что страх перед мёртвыми является признаком мировоззрения, которое противоречит принципам христианства. Отсутствие патриарха Кирилла на траурной церемонии актёр считает показательным.

Садальский заявил, что Чаплин на протяжении многих лет был самым близким помощником патриарха Кирилла, а также исправлял некие промахи последнего. Актёр назвал главу РПЦ человеком религиозным, однако не христианином, обвинил в неумении прощать и находить примирение. Артист сообщил, что патриарх не участвовал в организации похорон Всеволода Чаплина. Вдобавок, он якобы запретил собственным викариям посещать церемонию отпевания умершего священника.

В завершении комментария к публикации Станислав Садальский призывает своих подписчиков проявлять осторожность и не допускать общения с подобными людьми. Множество интернет-пользователей выразили согласие с мнением актёра.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:27

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