Актеры Лейтон Мистер и Адам Броди ждут второго ребенка

Знаменитость, которая сыграла Блэр Уолдорф в сериале «Сплетница», прогуливалась со своим 40-летним мужем по улицам Лос-Анджелеса. Папарацци удалось снять пару недалеко от их дома. Адам Броди, известный зрителям по роли Сета Коэна в «Одиноких сердцах», катался на скейтборде, а его супруга шла рядом. Изменившиеся формы Лейтон Мистер подчеркнули черные свободнее брюки с завышенной талией. После прогулки актер купил себе и жене бургеры. Наверное, в «интересном положении» звезда «Сплетницы» не ограничивает себя в еде и может побаловать фастфудом.Актеры связали свои судьбы в 2014 году. У них растет четырехлетняя дочь по имени Арло Дэй, которая вскоре станет старшей сестрой.