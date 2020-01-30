Британские психологи назвали возраст, когда человек себя ощущает наиболее несчастным





От ощущения счастья напрямую зависит производительность труда, и, соответственно, и финансовый успех человека. Также позитивный настрой определяет хороший эмоциональный фон, который влияет на состояние здоровья человека. Ученые предположили, что существует некий общий график настроя, который изменяется на протяжении всей жизни. Они решили выяснить наиболее пиковые периоды.Оказалось, что самым счастливым временем респонденты считают старость. Юность и средний возраст вопреки стереотипам оказались менее радостными. Специалисты связывают это с осмыслением ценности каждого дня. В исследовании принимали участие представители 132 стран, где уровень жизни совершенно разный. Условия проживания и финансовая обеспеченность оказались не значительными факторами в определении уровня удовлетворенности судьбой. График ощущения счастья чаще всего напоминал параболу или же латинскую букву U. Пик максимального ощущения страданий, по мнению психологов, приходится в основном на 47,2 года, а в странах, где уровень дохода ниже, на 48,2 года.