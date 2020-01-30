Эксперты рассказали подробности о потопившей корабль «Вильгельм Густлофф» атаке





На протяжении примерно 2-х часов подлодка вела преследование, подбирая подходящее место для совершения атаки. Субмарины того периода не имели возможности догнать пассажирские суда, однако переполненный «Густлофф» имел повреждения и двигался с трудом. Примерно в 21:00 борт С-13 зашел с направления береговой линии, после чего совершил пуск торпед.Первый снаряд имел на корпусе надпись «За Родину». После этого были отправлены ещё две торпеды со слоганами «За советский народ» и «За Ленинград». Снаряды поразили носовую зону судна и пустой бассейн в составе конструкции. В итоге все пребывавшие там люди скончались. Третья торпеда поразила машинное отделение, спровоцировав остановку двигателей.Трагический случай произошел в Балтийском море 75 лет назад. На борту судна «Вильгельм Густлофф» пребывали немецкие подводники, женщины из состава вспомогательных сил гитлеровских ВМС, а также группа беженцев. Спустя час с момента атаки лайнер утонул, а количество жертв по различным оценкам составило 5-10 тысяч.