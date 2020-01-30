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Эксперты рассказали подробности о потопившей корабль «Вильгельм Густлофф» атаке

Эксперты рассказали подробности о потопившей корабль «Вильгельм Густлофф» атаке. Командир подлодки СССР капитан III ранга Александр Маринеско заметил ярко освещенный немецкий корабль, что противоречило нормам военного времени.
Эксперты рассказали подробности о потопившей корабль «Вильгельм Густлофф» атаке

На протяжении примерно 2-х часов подлодка вела преследование, подбирая подходящее место для совершения атаки. Субмарины того периода не имели возможности догнать пассажирские суда, однако переполненный «Густлофф» имел повреждения и двигался с трудом. Примерно в 21:00 борт С-13 зашел с направления береговой линии, после чего совершил пуск торпед.

Первый снаряд имел на корпусе надпись «За Родину». После этого были отправлены ещё две торпеды со слоганами «За советский народ» и «За Ленинград». Снаряды поразили носовую зону судна и пустой бассейн в составе конструкции. В итоге все пребывавшие там люди скончались. Третья торпеда поразила машинное отделение, спровоцировав остановку двигателей.

Трагический случай произошел в Балтийском море 75 лет назад. На борту судна «Вильгельм Густлофф» пребывали немецкие подводники, женщины из состава вспомогательных сил гитлеровских ВМС, а также группа беженцев. Спустя час с момента атаки лайнер утонул, а количество жертв по различным оценкам составило 5-10 тысяч.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:10

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