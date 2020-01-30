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Во время съемок «Последнего героя» чуть не погиб автоблогер Эрик Давидыч

Во время съемок популярной программы «Последний герой»,съемки которой проходили на Филиппинах, чуть не погиб известный автоблогер Эрик Давидыч. За жизнь участника проекта врачи боролись 16 часов.
Во время съемок «Последнего героя» чуть не погиб автоблогер Эрик Давидыч

У Эрика Китуашвили сахарный диабет, но несмотря на это, он принял предложение участвовать в «Последнем герое». Во время съемок на Филиппинах была сильная жара, более того, автоблогеру пришлось голодать на протяжении 36 часов. Подобные нагрузки неприемлемы для людей с таким диагнозом. В результате автоэксперт потерял сознание и едва не впал в кому.

В больнице у Эрика Давидыча медики диагностировали гипогликемию. Из-за нехватки глюкозы в организме у него могли начаться нарушения работы головного мозга, что привело бы к смерти. За жизнь автоблогера врачи боролись на протяжении длительного времени. Как рассказал участник экстремального проекта, он почувствовал, что больше не может стоять. У Эрика Китуашвили было такое ощущение, что он пьян и выпил не менее одной бутылки спиртного, сообщает Telegram-канал MASH.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:55

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