Во время съемок «Последнего героя» чуть не погиб автоблогер Эрик Давидыч

У Эрика Китуашвили сахарный диабет, но несмотря на это, он принял предложение участвовать в «Последнем герое». Во время съемок на Филиппинах была сильная жара, более того, автоблогеру пришлось голодать на протяжении 36 часов. Подобные нагрузки неприемлемы для людей с таким диагнозом. В результате автоэксперт потерял сознание и едва не впал в кому.В больнице у Эрика Давидыча медики диагностировали гипогликемию. Из-за нехватки глюкозы в организме у него могли начаться нарушения работы головного мозга, что привело бы к смерти. За жизнь автоблогера врачи боролись на протяжении длительного времени. Как рассказал участник экстремального проекта, он почувствовал, что больше не может стоять. У Эрика Китуашвили было такое ощущение, что он пьян и выпил не менее одной бутылки спиртного, сообщает Telegram-канал MASH.