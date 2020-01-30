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Елена Проклова считает, что юмор Евгения Петросяна «развращает» общество

Елена Проклова своеобразно ответила на оскорбление Евгению Петросяну. С ее слов, юмор комика «развращает» общество, а самому ему она посоветовала радоваться жизни на том уровне, который ему доступен.
Елена Проклова считает, что юмор Евгения Петросяна «развращает» общество

В очередном выпуске ток-шоу «Пусть говорят» звезды российского шоу-бизнеса обговорили разнообразные перипетии личной жизни артистов. Так, гости телестудии рассуждали о причинах развода известного комика Евгения Петросяна. Актриса кино Елена Проклова высказала свое мнение относительно возможного брака 74-летнего юмориста и его помощницы, которой всего 29 лет. С ее слов, Петросяну действительно крупно повезло из-за такой разницы в возрасте с ассистенткой.

Все высказанное в студии оскорбило Евгения Вагановича, свое возмущение он высказал в соцсетях, заявив в адрес Прокловой, что она не может комментировать какие-либо отношения других лиц, так как сама осталась одна после развода. При этом принимавших участие в передаче юморист обвинил во лжи. В ответ на подобный выпад Проклова напомнила всем, что в ходе телешоу всего лишь отвечала на задаваемые ей вопросы, никого при этом не осуждая и не оскорбляя. При этом Петросяну актриса порекомендовала радоваться тому, что у него есть, на близком для него уровне.

Юмор же комика, продюсера и телеведущего она охарактеризовала негативно, заявив, что такие шутки развращают общество. При этом артистка подчеркнула, что слова Евгения Петросяна для нее не являются обидными, так как не содержат какого-либо веса для нее. Евгений Ваганович тем временем размышляет над тем, стоит ли ему подавать иск в суд ко всем участникам передачи и к телеканалу. Публику же юморист призвал не верить журналистам и приглашенным ими сторонним людям.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:05

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