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Мадонна возобновила свое мировое турне после отмены некоторых выступлений

Знаменитая американская певица Мадонна приняла решение возобновить свой мировой тур. Причиной отмены нескольких концертов стала проблема со здоровьем знаменитости.

Мадонна решила возобновить тур в Лондоне для поддержки альбома Madame X после того, как отказалась от выступлений в некоторых городах из-за рекомендаций врачей. На одном из концертов певица сообщила публике, что получила травму колена и повредила связки, в связи с болями она отменила около 10 концертов из 93.

О возобновлении тура Мадонна сообщила в «Палладиуме», где присутствовали чуть больше 2-х тысяч человек. Певица первый раз в жизни выступала для небольшого количества людей и посчитала это хорошим и уникальным опытом для себя. Во время концерта звезда была с перевязанным коленом, а руководители запретили публике использовать телефоны. Позже выяснилось, что звезда страдает от боли в колене с самого начала тура.

У Мадонны запланировано ещё около 13 выступлений в Лондоне, но будут ли они проведены - пока неизвестно. Звезда заверяет, что здоровье для неё превыше всего, и в первую очередь она будет прислушиваться к своему самочувствию.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:42

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