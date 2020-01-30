Мадонна возобновила свое мировое турне после отмены некоторых выступлений





Мадонна решила возобновить тур в Лондоне для поддержки альбома Madame X после того, как отказалась от выступлений в некоторых городах из-за рекомендаций врачей. На одном из концертов певица сообщила публике, что получила травму колена и повредила связки, в связи с болями она отменила около 10 концертов из 93.О возобновлении тура Мадонна сообщила в «Палладиуме», где присутствовали чуть больше 2-х тысяч человек. Певица первый раз в жизни выступала для небольшого количества людей и посчитала это хорошим и уникальным опытом для себя. Во время концерта звезда была с перевязанным коленом, а руководители запретили публике использовать телефоны. Позже выяснилось, что звезда страдает от боли в колене с самого начала тура.У Мадонны запланировано ещё около 13 выступлений в Лондоне, но будут ли они проведены - пока неизвестно. Звезда заверяет, что здоровье для неё превыше всего, и в первую очередь она будет прислушиваться к своему самочувствию.