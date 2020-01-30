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Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
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Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем пользы

Заблуждения относительно средств и методов укрепления здоровья могут не только оказаться неэффективными, но и опасными для человека. Немецкие врачи перечислили медицинские советы, которые несут больше вреда, чем пользы.

Согласно общенациональному опросу, 98% немцев считают, что здоровье - самая важная часть в их жизни. Это перекликается с глобальной тенденцией принимать более здоровую пищу, которая дополняется тренировками. Но каким-то образом желание вести здоровый образ жизни иногда выходит из-под контроля. Многие россияне тоже имеют множество заблуждений о том, какие народные методы могут быть полезными, а какие - опасными для организма.

К примеру, ежедневное употребление воды с лимонным соком является популярным средством для похудения. Однако врачи предупреждают о сильном воздействии кислоты на зубную эмаль, у которой повышается чувствительность к смене температур и ослабевает защита перед кариесом. Также не следует чрезмерно увлекаться приемом витамина С, который при гипервитаминозе приводит к ослаблению иммунитета, а не его укреплению. Этот микроэлемент удерживает свободные радикалы в организме, в особенности антиоксиданты, борющиеся с агрессивными молекулами кислорода.

Для многих веганов и вегетарианцев не станут неожиданностью утверждения немецких ученых о том, что отказ от мяса требует тщательного подбора недостающих минералов. Недавно приобщившиеся к диете люди совершают серьезную ошибку, не поддерживая баланс в пище и считая, что овощи являются основой рациона. Диетологи рекомендуют ознакомиться с кулинарными книгами и курсами, которые позволят готовить не только вкусные блюда без мяса, но и насыщенные жизненно необходимыми веществами. Наконец, по словам экспертов, нельзя давать отдых спине в случае хронических болей из-за однообразного положения. После двух-трех дней отдыха нужно заняться ограниченной физической активностью, вроде езды на велосипеде или пробежки.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:21

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