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В Роскачестве сравнили пользу для здоровья оливкового и подсолнечного масла

В Роскачестве сравнили пользу для здоровья от оливкового и подсолнечного масла. Для этого специалисты провели анализ пищевой ценности обоих продуктов.
В Роскачестве сравнили пользу для здоровья оливкового и подсолнечного масла

Масла сравнили по наличию в них жирных кислот. Оказалось, что содержание Омега-3 в них приблизительно одинаковое, по Омега-6 лидирует подсолнечное масло с результатом 74% против 20%, а в оливковом масле больше Омега-9. Эти мононенасыщенные кислоты способствуют снижению уровня холестерина, чем снижают риск развития таких опасных патологий, как инфаркт или инсульт. По количеству токоферола или витамина Е преимущество досталось подсолнечному маслу. Эти вещества укрепляют сердечно-сосудистую систему и являются профилактическим средством против онкологических заболеваний. Что касается минеральных веществ, то в обоих вариантах масел их не много.

Таким образом специалисты не смогли с точностью определить преимущество одного продукта над другим. Эксперты рекомендуют включать блюда с обоими продуктами в рацион, чередуя или совмещая их. Также они напомнили, что данные масла не совсем подходят для термической обработки продуктов из-за выделения опасных канцерогенов при нагревании, и порекомендовали использовать более подходящее, например, кукурузное.

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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:10

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