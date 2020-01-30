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Александр Петров в свой день рождения собрал 151 тысячу рублей на благотворительность

Александр Петров необычно отметил очередной свой день рождения, актер использовал празднование для добрых дел. За одну ночь он собрал на благотворительность 151 тысячу рублей.

Это стало результатом отказа актеров от подарков, ранее он призвал родных, друзей и поклонников не дарить ему ничего. Он заверил, что лучшим презентом для него будет пожертвование в пользу хосписа для детей. Благотворительность не является чем-то необычным для многих представителей шоу-бизнеса. Так, благодаря усилиям Константина Хабенского работает специальный фонд помощи детям с онкологией и заболеваниями головного мозга. Его коллега Чулпан Хаматова руководит организацией «Подари жизнь», собирая средства для лечения тяжелых заболеваний. Однако не каждый артист решится посвятить такому важному делу свой день рождения. Александр Петров не только стал членом попечительского совета детского медико-социального учреждения для паллиативной помощи тяжелобольным детям «Дом с маяком».

Артист давно уже поддерживает хоспис, причем не только финансово. Звезда кинематографа посвящает свое время ребятам со сложными диагнозами, обучая их актерскому искусству. Как сообщает руководство фонда, за одну ночь благодаря перечислениям в день рождения Александра Петрова была собрана огромная сумма денег. 151 тысячу рублей направят на нужды «Дома с маяком» для обеспечения качественного лечения и ухода за маленькими пациентами, а также для обеспечения их всестороннего развития.

Вместе со сбором средств актеру в этот вечер подарили также сюрприз, его возлюбленная Стася Милославская устроила настоящий банкет с тортом и даже со спрятавшимися гостями. Подобный подарок был действительно неожиданным для артиста, Петров был по-настоящему изумлен и шутливо отметил, что «так издеваться над человеком нельзя». Стоит отметить, что подобным образом Петров отмечает праздник уже не впервые. Так, годом ранее он перевел в фонд Хабенского 30 тысяч рублей, его же поклонники, откликнувшись на призыв дарить пожертвования на помощь детям, собрали более 300 тысяч рублей. К слову, накануне своего дня рождения артист получил премию "Золотой орел", о чем написал в своем Instagram-аккаунте.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 11:28

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