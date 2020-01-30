Американские субмарины оснастили новыми маломощными ядерными боеголовками





ВМС США подготовили атомную боеголовку Trident малой мощности W76-2 для нескольких подводных лодок, сообщают специалисты Федерации американских ученых. Первой субмариной с баллистическими ракетами, намеченной для развертывания, стала USS Tennessee (SSBN-734), которая в последние недели 2019 года отправилась с военной базы Kings Bay для патрулирования в Атлантическом океане. О подобном снаряде впервые было объявлено в администрации Трампа в 2018-м, создание которой "было необходимым для сдерживания России, обладающей собственным тактическим ядерным арсеналом".Каждый W76-2 имеет взрывную мощность около пяти килотонн. Оставшиеся 18 ракет на каждой подводной лодке вроде "Теннесси" несут либо 90-килотонную W76-1, либо 455-килотонную W88. Всего было выпущено около 50 боеголовок W76-2 - недорогое дополнение к улучшенным стратегическим снарядам Trident W76 Mod 1, которые только что завершили собственный производственный цикл. Американские специалисты добавили, что нет никаких убедительных доказательств того, что российское ядерное решение зависит от производства ЯО в США. Более того, Соединенные Штаты уже имеют в своем арсенале большое количество оружия с вариантами низкой мощности - около 1000 единиц.