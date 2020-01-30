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Экс-участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в Периметр вернутся Надежда Ермакова и Степан Меньщиков

Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, на своей странице в Instagram рассказал о разговоре с Надеждой Ермаковой. Шоумен уточнил, она звала его снова принять участие в реалити-шоу вместе с ней и Степаном Меньщиковым.
Экс-участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в Периметр вернутся Надежда Ермакова и Степан Меньщиков

Как отметил Роман Тертишный, ему позвонила Надежда Ермакова. Экс-участница предложила шоумену вернуться на проект "Дом-2. Спаси свою любовь", ведь формат реалити-шоу изменится, теперь зрители будут наблюдать не за "одиночками", а за парами, выстраивающими свои отношения и быт. Также звезда добавила, что за это хорошо заплатят.

Сам Роман Тертишный возвращаться отказался, а вот Степан Меньщиков якобы согласен. Май Абрикосов опубликовал аудиозапись разговора с Надеждой Ермаковой в соцсетях, подчеркнув, что свое мнение о реалити-шоу "Дом-2" не изменил. По его мнению, проект подрывает семейные ценности.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:55

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