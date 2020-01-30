Экс-участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в Периметр вернутся Надежда Ермакова и Степан Меньщиков





Как отметил Роман Тертишный, ему позвонила Надежда Ермакова. Экс-участница предложила шоумену вернуться на проект "Дом-2. Спаси свою любовь", ведь формат реалити-шоу изменится, теперь зрители будут наблюдать не за "одиночками", а за парами, выстраивающими свои отношения и быт. Также звезда добавила, что за это хорошо заплатят.Сам Роман Тертишный возвращаться отказался, а вот Степан Меньщиков якобы согласен. Май Абрикосов опубликовал аудиозапись разговора с Надеждой Ермаковой в соцсетях, подчеркнув, что свое мнение о реалити-шоу "Дом-2" не изменил. По его мнению, проект подрывает семейные ценности.