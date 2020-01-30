«Все друзья удивились»: Парень с Затулинки Давид манукян женится на ведущей «Дом-2» Ольге Бузовой





Арут Арсенович, который ранее был хорошо знаком с женихом ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой рассказал, что ему известно о молодом человеке. Друг отметил, что Давид Манукян настоящий трудяга, и все, чего он достиг, досталось ему лишь потому, что он много работал. Его успех как в танцах, так и карьере - результат постоянной работы.Также Арут поведал и о том, что Давид никогда не страдал от недостатка внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Однако бабником они при этом не был никогда, а если с кем-то встречался, то погружался в отношения целиком и полностью.По словам Арута, после расставания с девушкой у Давида была депрессия, и тогда он уехал в Москву. Там начал заниматься тем, что ему нравилось, а именно стал блогером. Но верили в него далеко не все, а некоторые даже говорили, что он ведет себя, как клоун.В столице Давид Манукян познакомился с Кариной Лазарьянц, с которой он совместно снимал вайны, и его карьера пошла вверх. Сейчас Манукян работает и над созданием социальных видео. Однако многие утверждали, что у Давида роман с Кариной, его близкий друг эту информацию отрицает.Как говорит Арут, у Давида Манукяна с ведущей шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой серьезные отношения, которые невозможно сыграть, и его друг не стал бы пиариться на отношениях, так что, возможно, свадьба парня из Затулинки и популярной артистки и правда состоится.