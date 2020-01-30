Оболочка MIUI 11 подтвердила подготовку Xiaomi к выпуску флагмана Mi 10 Pro





Известно, что флагман получит зарядку мощностью 66 Вт, что позволит сверхбыстро восстанавливать энергозапас аккумуляторной батареи. В интернете распространяется всё больше информации о новинке китайского бренда. Пользователи из сообщества портала XDA Developers сообщили о нахождении данных, указывающих на существование 2-х моделей: Mi 10 и Mi 10 Pro в кодировке нового обновления программной оболочки MIUI 11 от Xiaomi.Сообщается, что пользователь с ником kacskrz выявил такие указатели в сборке 20.1.6, выпущенной для Redmi K30. Программная часть содержит кодовые обозначения девайсов и ассоциированные с ними имена. В прошивке Mi 10 подписана как M2001J2C, а для Mi 10 Pro оставлен заводской индекс с M2001J1C.