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Оболочка MIUI 11 подтвердила подготовку Xiaomi к выпуску флагмана Mi 10 Pro

Оболочка MIUI 11 содержит подтверждение подготовки компании Xiaomi к выпуску флагмана модели Mi 10 Pro. Ожидается, что официальный анонс устройства с продвинутой технологической начинкой будет выпущен в течение 2-х недель.
Оболочка MIUI 11 подтвердила подготовку Xiaomi к выпуску флагмана Mi 10 Pro

Известно, что флагман получит зарядку мощностью 66 Вт, что позволит сверхбыстро восстанавливать энергозапас аккумуляторной батареи. В интернете распространяется всё больше информации о новинке китайского бренда. Пользователи из сообщества портала XDA Developers сообщили о нахождении данных, указывающих на существование 2-х моделей: Mi 10 и Mi 10 Pro в кодировке нового обновления программной оболочки MIUI 11 от Xiaomi.

Сообщается, что пользователь с ником kacskrz выявил такие указатели в сборке 20.1.6, выпущенной для Redmi K30. Программная часть содержит кодовые обозначения девайсов и ассоциированные с ними имена. В прошивке Mi 10 подписана как M2001J2C, а для Mi 10 Pro оставлен заводской индекс с M2001J1C.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:35

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