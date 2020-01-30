Кардиолог назвал продукты, которые ухудшают здоровье сердца





Влиятельный кардиолог из Египта исследовал продукты, которые ухудшают роботу и здоровье сердца. Специалист рассказал, что неправильное питание может привести к летальному исходу. Многие люди не подозревают, что некоторая пища способствует ухудшению жизненно важного органа. Джамаль Шаабан рекомендует отказаться от различных продуктов и блюд. Нежелательно употреблять красную рыбу, в которой большое количество жира, еду из фастфудов, мучные или кондитерские изделия, в составе которых присутствует маргарин вместо обычного масла. Следует отказаться от тортов, пирожных и круассанов, содержащих трансжиры.Ухудшению здоровья сердца способствуют солёный закуски и чипсы, в их состав входит глутамат натрия, который вызывает мутации клеток и привыкание. Также они приводят к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а именно к изжоге, гастриту и другим болезням.Кардиолог рекомендует употреблять рыбу, яйца, молочные продукты и оливковое масло для улучшения и защиты работы сердца. Также Джамаль Шаабан уточнил, что можно добавлять в свой рацион нежирное мясо, но не больше двух раз в неделю.