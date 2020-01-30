Представители Harman: "В будущем люди смогут улучшать аудио-систему автомобилей дистанционно"





Как сообщают в американской компании Harman, на автомобильном рынке существует неудовлетворенный спрос на высококачественную фирменную аудиосистему, и революционно новая архитектура может помочь отрасли удовлетворить его. Представители бренда ранее объявили о выпуске Ecotect - высокоэффективного музыкального центра для автомобилей, функционал которого может расширяться со временем благодаря обновлениям по технологии OTA. Это значит, что водители в скором времени смогут повышать качество звука, всего лишь загрузив новое программное обеспечение по беспроводной сети.Другие функции новой системы включают в себя автоматическое уменьшение громкости с помощью ИИ, который распознает разговоры в салоне. Стратегия Harman является частью растущей тенденции производителей автомобилей, таких как Tesla, которые намерены продавать автомобили, загруженные полным набором доступного оборудования. Однако оно оснащено функциями и возможностями в зависимости от комплектации или приобретенного пакета технологий. Это дает владельцам большую гибкость в персонализации собственной машины и позволяет им добавлять все больше необычного ПО по мере его появления.