АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на совместные роды

В конце прошедшего года звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поделилась с поклонниками радостной для себя новостью - она и Иосиф Оганесян ожидают рождения первенца. Хотя до знаменательной даты еще остается несколько месяцев, уже сейчас будущие родители решили, что роды будут совместными.
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на совместные роды

После признания Саша Черно стала делиться с поклонниками подробностями своего "интересного" положения. Не секрет, что она и Иосиф Оганесян часто ссорились, звезда реалии-шоу жаловалась на супруга, который не хотел меняться и взрослеть. Однако после новости о малыше, как рассказала Черно, Иосиф Оганесян изменился, он постоянно поддерживает избранницу, старается не огорчать ее и не обижать.

Теперь же супруги признались, Саша Черно хотела, чтобы в ответственный момент Иосиф Оганесян был рядом с ней, а потому у них будут совместные роды. Примечательно, что Оганесян будет находиться рядом с избранницей, сколько понадобится, до самого появления их сына на свет. До этого беременная проектантка шутила, что муж точно сможет рассмешить ее в ответственный момент, тем самым снять стресс и успокоить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оболочка MIUI 11 подтвердила подготовку Xiaomi к выпуску флагмана Mi 10…
Александр Петров в свой день рождения собрал 151 тысячу рублей на…
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
Певица Нюша ради сохранения душевного спокойствия решилась на изменение своей…
Кардиолог назвал продукты, которые ухудшают здоровье…
"Запах алкоголя исходит от матери на всю улицу": Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении…
Экс-участник проекта "Дом-2" Май Абрикосов рассказал, что в Периметр вернутся Надежда Ермакова и Степан…
«Все друзья удивились»: Парень с Затулинки Давид манукян женится на ведущей «Дом-2» Ольге…
Представители Harman: "В будущем люди смогут улучшать аудио-систему автомобилей…
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова пользовалась пуш-апом во время выступлений на…
В Перу 13 человек скончались от ударов…
Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на совместные…
«Русалка в сетях»: Обнаженная телеведущая Ксения Собчак в гамаке призналась мужу в…
В Сети высмеяли нелепый "пьяный" танец звезды проекта "Дом-2" Ирины Александровны…
Приложение Google Phone обзавелось новой функцией записи…
Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака в 43…
Медики: Обезболивающие препараты могут быть причиной головной…
Волочкова показала хруст своих суставов после…
National Interest перечислил атомные подлодки, которые могут уничтожить мир за 30…
Ирина Отиева опубликовала свое фото с макияжем после скандала с Андреем…
Возможный сын Вольфа Мессинга получил результат генетической…
Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения…
В России отмечается праздник Антона Перезимника: Что нельзя делать в этот…
Владимир Пресняков опубликовал совместную детскую фотографию с Дмитрием…
Египетский эксперт порекомендовал оставлять лимон около…
Ученые сообщают о риске уничтожения Земли из-за вспышки на Солнце через 100…
В Шотландии археологи нашли крематорий времён бронзового…
Просмотреть все новости