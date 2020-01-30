Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решились на совместные роды
В конце прошедшего года звезда проекта "Дом-2" Саша Черно поделилась с поклонниками радостной для себя новостью - она и Иосиф Оганесян ожидают рождения первенца. Хотя до знаменательной даты еще остается несколько месяцев, уже сейчас будущие родители решили, что роды будут совместными.
После признания Саша Черно стала делиться с поклонниками подробностями своего "интересного" положения. Не секрет, что она и Иосиф Оганесян часто ссорились, звезда реалии-шоу жаловалась на супруга, который не хотел меняться и взрослеть. Однако после новости о малыше, как рассказала Черно, Иосиф Оганесян изменился, он постоянно поддерживает избранницу, старается не огорчать ее и не обижать.
Теперь же супруги признались, Саша Черно хотела, чтобы в ответственный момент Иосиф Оганесян был рядом с ней, а потому у них будут совместные роды. Примечательно, что Оганесян будет находиться рядом с избранницей, сколько понадобится, до самого появления их сына на свет. До этого беременная проектантка шутила, что муж точно сможет рассмешить ее в ответственный момент, тем самым снять стресс и успокоить.
После признания Саша Черно стала делиться с поклонниками подробностями своего "интересного" положения. Не секрет, что она и Иосиф Оганесян часто ссорились, звезда реалии-шоу жаловалась на супруга, который не хотел меняться и взрослеть. Однако после новости о малыше, как рассказала Черно, Иосиф Оганесян изменился, он постоянно поддерживает избранницу, старается не огорчать ее и не обижать.
Теперь же супруги признались, Саша Черно хотела, чтобы в ответственный момент Иосиф Оганесян был рядом с ней, а потому у них будут совместные роды. Примечательно, что Оганесян будет находиться рядом с избранницей, сколько понадобится, до самого появления их сына на свет. До этого беременная проектантка шутила, что муж точно сможет рассмешить ее в ответственный момент, тем самым снять стресс и успокоить.