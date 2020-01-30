"Запах алкоголя исходит от матери на всю улицу": Дочь Михаила Ефремова рассказала об алкоголизме Ксении Качалиной





Дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной переживает сложные времена. Ее мать, которая стала четвертой супругой актера, злоупотребляет спиртным. Это серьезно отразилось на психологическом состоянии дочери звезды. Анна-Мария не опускает руки и старается справляться с возникшими проблемами.В прошлом году Ксения Качалова показала съемочной группе одного из каналов условия, в которых проживает. В жилище разбросаны вещи, ободраны обои, а на кухне расположилась целая гора грязной посуды. Качалова не стала отрицать, что все это результат ее злоупотребления спиртными напитками. С дочерью она общается крайне редко, поскольку девушка живет в интернате, а выходные проводит с отцом.Анна-Мария в одном из интервью призналась, что ее смущает запах алкоголя, который, по словам девушки, исходит от матери на всю улицу. Алкоголь разрушает личность близкого ей человека, потому дочь Михаила Ефремова не проявляет особого желания общаться с родственницей. Сама Анна-Мария надеется, что ее судьба сложится более счастливо, чем у матери.На данный момент дочь Михаила Ефремова отдыхает вместе дочерью Леонида Якубовича Варварой в Сингапуре. Сообщается, что Анна-Мария находится в подавленном состоянии, часто занимается самокопанием. Одногруппница Анны-Марии Екатерина рассказала, что у нее часто отмечают странное поведение, случаются вспышки гнева и истерики. Таким образом проявляется посттравматическое стрессовое расстройство.