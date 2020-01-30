Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова пользовалась пуш-апом во время выступлений на сцене

Новый пост Юлии Михалковой в профиле соцсети Instagram вызвал небывалый ажиотаж среди фанатов актрисы. Известно, что сейчас за её страницей на веб-платформе следят личные помощники, пока сама экс-участница "Уральских пельменей" отдыхает на Багамах. Решив воспользоваться подобной оказией, команда опубликовала откровенное признание о том, что шикарный бюст 36-летней юмористки на самом деле не является настоящим.Для получения четвертого и даже пятого размера груди ассистенты использовали не только пуш-ап, но и другие техники гримма. Этот прием актриса использовала, когда играла знойных и роковых красоток. Работа оказалась столь убедительной, что многие фанаты шоу до сих пор были уверены в "натуральности" увиденного. Помощники Юлии Михалковой в конце публикации сообщили, что у неё "честный второй" размер груди. При этом она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов.