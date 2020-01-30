«Русалка в сетях»: Обнаженная телеведущая Ксения Собчак в гамаке призналась мужу в любви
Телеведущая Ксения Собчак в личном аккаунте Instagram разместила новое видео, где она в обнаженном виде признается в любви своему супругу Константину Богомолову. Ролик был снят еще во время отдыха на Мальдивах.
В личном блоге Ксения Собчак разметила новый ролик. Светская львица написала под ним, что хотя и вернулись они совсем недавно из своего путешествия, но тем не менее у нее уже началась ностальгия и кажется, что съемка была сделана в другой жизни.
Пользователи социальных сетей тут же принялись комментировать новое видео. Они сравнили Ксению Собчак с Евой и добавили, что она похожа на красавицу из греческой мифологии. Некоторые даже отметили, что теледива выглядит словно «русалка в сетях». На Мальдивах Собчак отдыхала вместе со своим новым мужем Константином Богомоловым, а также сыном Платоном. Во время отдыха пара сделала достаточно много различных снимков.
В личном блоге Ксения Собчак разметила новый ролик. Светская львица написала под ним, что хотя и вернулись они совсем недавно из своего путешествия, но тем не менее у нее уже началась ностальгия и кажется, что съемка была сделана в другой жизни.
Пользователи социальных сетей тут же принялись комментировать новое видео. Они сравнили Ксению Собчак с Евой и добавили, что она похожа на красавицу из греческой мифологии. Некоторые даже отметили, что теледива выглядит словно «русалка в сетях». На Мальдивах Собчак отдыхала вместе со своим новым мужем Константином Богомоловым, а также сыном Платоном. Во время отдыха пара сделала достаточно много различных снимков.