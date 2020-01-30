В Сети высмеяли нелепый "пьяный" танец звезды проекта "Дом-2" Ирины Александровны Агибаловой





Ирина Александровна Агибалова, не скрывая радости, показала, как наслаждается своим отдыхом и приобретением на острове. Женщина ходит по барам, гуляет по местным улицам и общается с местными жителями. Не так давно она опубликовала в своем микроблоге в Instagram видео, где танцует в не совсем трезвом виде, как посчитали некоторые зрители.Тем не менее, поклонники тут же высмеяли экс-проектантку, отметив, что она уже вовсе не в том возрасте, когда подобные выходки приемлемы, тем более, выглядеть моложе у нее совсем не получается. Многие, к слову, и вовсе не поняли, к чему был показан этот ролик.