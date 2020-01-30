Певица Нюша ради сохранения душевного спокойствия решилась на изменение своей жизни
Известная певица Нюша ради сохранения душевного спокойствия решилась на изменение своей жизни. Рассуждения на эту тему знаменитость опубликовала в новом посте в Instagram.
По словам Нюши, ушедший год стал для нее периодом серьезной внутренней трансформации. Анна Шурочкина придерживается мнения, что каждый человек должен работать над собой. Это необходимо для того, чтобы услышать свой внутренний голос, а также узнать свои слабые места.
Нюша призвала своих поклонников не бояться изменений в жизни, ведь перемены отразятся на внутреннем спокойствии. В завершение артистка отметила, что счастье стоит того, приводит ее слова издание "Слово и дело" в своем материале.
По словам Нюши, ушедший год стал для нее периодом серьезной внутренней трансформации. Анна Шурочкина придерживается мнения, что каждый человек должен работать над собой. Это необходимо для того, чтобы услышать свой внутренний голос, а также узнать свои слабые места.
Нюша призвала своих поклонников не бояться изменений в жизни, ведь перемены отразятся на внутреннем спокойствии. В завершение артистка отметила, что счастье стоит того, приводит ее слова издание "Слово и дело" в своем материале.