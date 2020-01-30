Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в квартире-дворце
Первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдёт в квартире-дворце. Свадьба знаменитости запланирована на 20 октября 2020 года.
Брачная ночь Волочковой состоится в квартире, расположенной в Санкт-Петербурге. Когда-то она была приобретена миллионером Сулейманом Керимовым непосредственно для балерины. Она обошлась в 130 млн рублей.
Площадь жилья составила 200 «квадратов». Квартира размещена в центральной части Северной столицы, поблизости от Русского музея. Не так давно Анастасия Волочкова сообщила о подготовке к свадьбе. По предварительным данным, торжественная церемония будет проведена 20 октября этого года. Запланированы мероприятия, одна часть которых пройдёт в Санкт-Петербурге, а другая – на Мальдивах.
Брачная ночь Волочковой состоится в квартире, расположенной в Санкт-Петербурге. Когда-то она была приобретена миллионером Сулейманом Керимовым непосредственно для балерины. Она обошлась в 130 млн рублей.
Площадь жилья составила 200 «квадратов». Квартира размещена в центральной части Северной столицы, поблизости от Русского музея. Не так давно Анастасия Волочкова сообщила о подготовке к свадьбе. По предварительным данным, торжественная церемония будет проведена 20 октября этого года. Запланированы мероприятия, одна часть которых пройдёт в Санкт-Петербурге, а другая – на Мальдивах.