Приложение Google Phone обзавелось новой функцией записи разговора





Приложение Google Phone для телефонов скоро может позволить пользователям не только записывать звонки, но и проводить их транскрипции, сообщают инсайдеры. Последняя версия программы включает в себя код, который указывает не только на наличие функции, но и инструкцию по её использованию. Эксперты теоретизируют, что Google также пытается преодолеть «проблемы безопасности и конфиденциальности», которые препятствовали бы записи вызовов для Android 10.Источники утверждают, что приложение будет предупреждать юзера о соблюдении местных законов при использовании этой возможности, а также проиграет короткий аудиофайл с уведомлением участников разговора о ведущейся записи. Сохраненные звонки могут воспроизводиться из журнала, помимо того что могут быть экспортированы в виде файлов .wav, если пользователь хочет прослушать их позднее. Что еще неясно, так это то, когда новая функция станет общедоступной. Скорее всего, Google предоставит её в комплекте приложений для своих телефонов Pixel. Известно, что Google Phone в настоящее время является программой линеек Android One и европейских смартфонов от Xiaomi.