Звезда «Голоса» Наташа Стюарт умерла от рака в 43 года





Наташа Стюарт, известная участница шоу «Голос», умерла от рака в больнице Святого Винсента в Сиднее в кругу своей семьи. Певице поставили диагноз летом 2018 года. Артистка пережила курс химиотерапии, который длился около 20 недель, и захотела участвовать в вокальном телешоу «Голос».В одном из интервью в прошлом году она заявила, что для неё очень важно появиться на сцене и следовать своей мечте, несмотря на лечение, ведь большое количество людей в её положении отказывается чего-либо добиваться. Стюарт выступала на шоу в платке, который прятал последствия химиотерапии. Публике певица запомнилась своим голосом и характером.Ведущая телешоу «Голос» в Австралии выразила свои соболезнования родственникам Стюарт. Соня Крюгер сказала, что певица была «путеводной звездой» и многие будут скучать по талантливой артистке. Наташа Стюарт занималась более 20 лет вокалом, выпустила собственный альбом и выступала с многими знаменитостями в качестве их бек-вокалистки.